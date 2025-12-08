 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Forte ondulação na Calheta arrastou duas crianças e um adulto

None

Pelo menos duas crianças e um adulto foram arrastados por uma onda, há instantes, na zona do Paul do Mar, na Calheta. 

Segundo o que foi possível, aferir populares chegaram a atirar boias conseguindo evitar o pior. 

Para o local foi accionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta e outra dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava. 

Não se sabe para já a gravidade dos ferimentos, mas as vítimas serão transportadas para o centro de saúde local. 

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, a Capitania do Funchal emitiu um aviso de de mau tempo de sinal seis para a Madeira. Além disso, actualizou os avisos de agitação marítima e de vento forte, que deverão vigorar até às 6 horas de amanhã, 9 de Dezembro. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo