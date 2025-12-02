Seis aviões divergem e dois voos são cancelados devido à chuva

A manhã desta terça-feira, 2 de Dezembro, ficou marcada por fortes constrangimentos no movimento aéreo com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira, devido à precipitação persistente no extremo leste da ilha e consequente falta de visibilidade.

Até pouco depois do meio-dia, seis aviões tinham divergido e dois voos — chegada e partida da TAP — estavam cancelados.

O primeiro a ver-se impedido de aterrar foi o voo da TAP proveniente de Lisboa, com chegada prevista para pouco depois das 10 horas. A aeronave acabou por regressar à capital portuguesa, e tanto a chegada como a partida foram dados como cancelados.

Seguiu-se um avião da Transavia vindo de Paris, que acabou por aterrar no Porto Santo. O mesmo destino teve o voo da Azores Airlines, proveniente de Ponta Delgada.

Um aparelho da TUI, com origem em Estugarda, após vários círculos a grande altitude, rumou para Lanzarote, nas Canárias. Da mesma companhia, mas vindo de Munique, outro avião foi igualmente desviado para o Porto Santo.

Também um voo da easyJet vindo de Berlim tentou a aproximação à pista em Santa Cruz, mas teve de abortar a aterragem, divergindo depois para o Porto Santo.

Ao início da tarde, duas aeronaves continuavam em espera ao largo da Madeira: uma da TUI, proveniente de Dusseldorf, e outra da Wizz Air, com origem em Katowice, que já segue rumo a um dos aeroportos nas ilhas Canárias.

A última aterragem registada no Aeroporto da Madeira ocorreu às 10h19, por um avião da easyJet vindo de Londres. Desde então, não houve mais aproximações bem-sucedidas.