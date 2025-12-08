Sobe para laranja aviso para chuva na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi elevado para laranja o aviso de chuva forte para a costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira. O aviso vigora entre as 6 horas e o meio-dia do dia 9 de Dezembro, amanhã.

Depois, entre as 12 e as 15 horas, o aviso passa a amarelo. A previsão aponta para precipitação persistente, e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O IPMA mantém o aviso amarelo para chuva forte na costa Norte da Madeira, válido entre as 6 e as 15 horas de 9 de Dezembro, amanhã. O mesmo aviso aplica-se à agitação marítima, que vigora entre as 15 horas deste dia 8 de Dezembro, segunda-feira, e a meia-noite de 10 de Dezembro, quarta-feira, com ondas do quadrante Noroeste entre 4 e 4,5 metros.

Quanto ao Porto Santo, o aviso amarelo para agitação marítima vigora entre as 15 deste dia 8 de Dezembro, segunda-feira, e a meia-noite do dia 10 de Dezembro, quarta-feira, com ondas do quadrante Noroeste entre 4 e 4,5 metros. Relativamente à precipitação, que será por vezes forte e poderá ser acompanhada de trovoadas, o aviso é válido entre as 6 e as 15 horas de 9 de Dezembro, terça-feira, recomendando-se precaução em actividades costeiras e navegação