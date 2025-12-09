 DNOTICIAS.PT
Dois aviões divergidos e vários 'às voltas'

Mau tempo está a condicionar as aterragens no aeroporto da Madeira

Foto FlightRadar

Até ao momento duas aeronaves divergiram por causa do mau tempo sentido, na manhã desta terça-feira, 9 de Dezembro, na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. 

Em causa está a chuva intensa, o nevoeiro e o vento forte, com rajadas de 62 km/h na última hora. 

Tal como noticiado já pelo DIÁRIO, o Airbus A320 da easyJet, que seguia do Porto para o Funchal, acabou por divergir para o Aeroporto de Faro. Também a aeronave da TAP, que operava o voo TP 1687, proveniente de Lisboa, acabou igualmente por divergir para o aeroporto de origem. 

Estão também quatro aeronaves - Azores Airlines, Wizzair, easyJet e Transavia - à espera de uma aberta para conseguir aterrar. 

De salientar que, de acordo com a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) localizada em Santa Catarina/aeroporto, o vento atingiu a rajada de 68 km/h pelas 8 horas de hoje. 

