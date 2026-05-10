Seul conclui que "impacto externo" causou explosão em navio no Estreito de Ormuz

Seul concluiu que a explosão ocorrida na semana passada num navio operado por uma companhia de navegação sul-coreana no Estreito de Ormuz foi causada pelo "impacto externo" de um objeto voador não identificado.

"Como resultado da investigação, foi confirmado que, em 04 de maio, um objeto voador não identificado atingiu a popa do (navio) 'HMM Namu'. Existe, no entanto, uma limitação para determinar com precisão o tipo exato e o tamanho físico do objeto", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul num comunicado.

O navio de carga "HMM Namu" estava ancorado fora dos limites do porto de Umm Al Quwain, nos Emirados Árabes Unidos, quando ocorreu uma explosão, cerca das 20:40, hora da Coreia (12:40 em Lisboa), "no lado bombordo da casa das máquinas". Seguiu-se um incêndio, mas toda a tripulação saiu ilesa.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou anteriormente que se tratou de um ataque iraniano, instando Seul a juntar-se à agora suspensa operação militar dos Estados Unidos para escoltar navios através de Ormuz.

Teerão rejeitou categoricamente qualquer envolvimento na explosão, enquanto Seul adotou uma postura cautelosa, classificando a possibilidade de um ataque como "incerta".

Como muitas economias asiáticas, a Coreia do Sul depende fortemente das importações de combustível do Médio Oriente, grande parte das quais transita pelo estreito de Ormuz.

Desde a ofensiva israelo-americana de 28 de fevereiro, o Irão bloqueou o estreito de Ormuz, por onde normalmente passa um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

O ministro da Defesa sul-coreano, Ahn Gyu-back, reúne-se na segunda-feira nos Estados Unidos com o homólogo norte-americano, Pete Hegseth.

Antes de partir para Washington, Ahn afirmou que, na reunião com Hegseth, irá discutir as intenções de Seul de conseguir a transferência do controlo operacional (OPCON) em tempo de guerra dos EUA para a Coreia do Sul durante o mandato do atual Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung.

Também discutirão o plano para desenvolver submarinos nucleares sul-coreanos com ajuda tecnológica de Washington, disse o ministro, em declarações reportadas pela Yonhap.