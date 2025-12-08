Capitania emite aviso de mau tempo de sinal seis para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma aviso de mau tempo de sinal seis para a Madeira.

O vento será de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Além disso, actualizou os avisos de agitação marítima e de vento forte, que deverão vigorar até às 6 horas de amanhã, 9 de Dezembro.

A previsão aponta para vento de Sudoeste moderado a fresco (31–39 km/h), por vezes muito fresco (40–50 km/h), aumentando para fresco a muito fresco a partir do meio da tarde e podendo atingir forte (51–61 km/h) no final do período, com visibilidade geralmente boa a moderada, tornando-se por vezes fraca no final.

A ondulação será de Noroeste na costa Norte, entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4,5 metros, enquanto na costa Sul se esperam ondas do quadrante Sul entre 1 e 1,5 metros.

Recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.