Onda galgou muralha e arrastou cinco pessoas no cais do Paul do Mar
Em nota enviada à comunicação social, a Autoridade Marítima Nacional confirma que cinco pessoas foram resgatadas esta manhã no cais do Paul do Mar, na Calheta. As vítimas, com idades compreendidas entre os cinco e os 28 anos, são de nacionalidade portuguesa.
Informa que foram arrastadas por uma onda que galgou a muralha na zona do cais do Paul do Mar.
O alerta foi dado pelas 9h35 através aoServiço Regional de Proteção Civil da Madeira. De imediato, foram activados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como, elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e do SANAS Madeira.
Tal como noticiado pelo DIÁRIO, populares que se encontravam na zona conseguiram retirar as vítimas, com recurso às boias de salvação do cais.
Andreia Correia , 08 Dezembro 2025 - 10:21
Duas pessoas foram assistidas no local pelos elementos dos Bombeiros e as restantes três sido transportadas para uma unidade hospitalar.
