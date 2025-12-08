Onda galgou muralha e arrastou cinco pessoas no cais do Paul do Mar

Em nota enviada à comunicação social, a Autoridade Marítima Nacional confirma que cinco pessoas foram resgatadas esta manhã no cais do Paul do Mar, na Calheta. As vítimas, com idades compreendidas entre os cinco e os 28 anos, são de nacionalidade portuguesa.

Informa que foram arrastadas por uma onda que galgou a muralha na zona do cais do Paul do Mar.

O alerta foi dado pelas 9h35 através aoServiço Regional de Proteção Civil da Madeira. De imediato, foram activados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como, elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e do SANAS Madeira.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, populares que se encontravam na zona conseguiram retirar as vítimas, com recurso às boias de salvação do cais.

Duas pessoas foram assistidas no local pelos elementos dos Bombeiros e as restantes três sido transportadas para uma unidade hospitalar.