Três crianças resgatadas de carro preso no rio Ferreira com cinco pessoas a bordo

Um automóvel ligeiro de passageiros ficou hoje preso no rio Ferreira, um afluente do Rio Sousa, em São Pedro da Cova, Gondomar, com cinco pessoas no interior, tendo já sido retiradas três crianças, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

A mesma fonte, dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, adiantou que receberam o alerta por volta das 18h, tendo sido enviado para o local, em São Pedro da Cova, numa zona do rio "com bastante água e corrente muito forte", duas ambulâncias, equipas de resgate, uma viatura do INEM de suporte imediato de vida, uma equipa de psicólogos, vários veículos e bombeiros de Areosa e Gondomar, além de elementos da PSP, GNR e Proteção Civil, entre cerca de 50 efetivos.

Acrescentou que dentro do veículo iam dois adultos e três crianças e que as crianças já tinham sido retiradas.

A mesma fonte disse desconhecer as circunstâncias em que o veículo ficou preso no rio.