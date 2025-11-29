André Silva vence na consagração de Dinarte Nóbrega

André Silva, aos comandos de um BRC Evo 05, venceu a Rampa do Paul do Mar, última prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2025, que consagrou Dinarte Nóbrega como campeão.

André Silva, que foi o mais rápido em três das quatro subidas oficiais, concluiu a prova com o tempo de 7 minutos, 4 segundos e 8 décimos, somatório dos seus dois melhores resultados, impondo-se por 3,8 segundos a Dinarte Nóbrega (LBS Motor Club RX01), que foi segundo.

O pódio ficou completo com Gregório Faria (AG AG 1000), que terminou a 7,9 segundos do vencedor.