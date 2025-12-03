Material de obra cai para a via e é removido pelos bombeiros

Ontem à noite, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para a remoção de chapas de um portão de uma obra na Rua da Levada de Santa Luzia, no Funchal.

O material caiu para cima da via, mas precisamente no passeio, incidente ocorrido pelas 22h40m, tendo os dois bombeiros removido o mesmo para dentro das instalações da obra.

A queda deste material poderá ter sido causado pelo vento.