Centenas de marchantes animam a noite de Santo António

A tradição volta a sair à rua esta noite com a realização do XXVII Desfile das Marchas Populares, um dos momentos mais emblemáticos das festividades de Santo António.

Ao todo, 11 grupos e 610 marchantes participam no cortejo, levando cor, música e animação às ruas perante milhares de pessoas que se juntam para assistir ao espectáculo.

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Os diferentes grupos apresentam no desfile temas distintos, evidenciados nos trajes, nas coreografias e nas músicas preparadas para a ocasião, num trabalho que resulta de vários dias de ensaios e dedicação.