Cinco navios movimentam 6.500 pessoas no Funchal

A presença de cinco navios no porto do Funchal está a movimentar, este sábado, cerca de 4.200 passageiros e 2.300 tripulantes. Dois dos barcos pernoitaram na Região.

O 'MSC Musica' vai realizar o já habitual turnaround parcial, que vai envolver 364 embarques e 342 desembarques, na Gare Marítima da Madeira. Este navio conta 2.533 passageiros e 950 tripulantes, que chegaram pelas 8 horas vindos de Las Palmas de Gran Canária e que partem para Santa Cruz de Tenerife, pelas 17 horas. Está a realizar um cruzeiro de uma semana, que além da Madeira, visita as ilhas canárias de Gran Canária, Tenerife, Lanzarote e La Palma.



Já o 'Hebridean Sky' chegou por volta das 7 horas, vindo de Safi, em Marrocos com 103 passageiros e 72 tripulantes. Trata-se de um navio expedicionário, quebra-gelo, que opera nos círculos polares. A saída do Funchal está prevista para as 23 horas, rumo ao Porto Santo. No domingo faz então uma pequena escala de 6 horas na ilha dourada, entre as 7h e as 13 horas.

Por seu lado, o 'Crystal Symphony' entrou no porto também por volta das 7 horas, proveniente de Barcelona, com 404 passageiros e 482 tripulantes. Numa escala agenciada pela Blandy, vai passar o dia no Cais 6, seguindo às 16 horas para Lanzarote.



Os três cruzam-se com os dois navios da Silversea Cruises que chegaram ao Funchal na sexta-feira. O 'Silver Dawn', trouxe 499 passageiros e 413 tripulantes a bordo, e o 'Silver Spirit', 366 passageiros e 405 tripulantes. Ambos são agenciados pela Agência Ferraz. O 'Silver Dawn' permanece no Funchal até às 14 horas, seguindo depois para Tenerife. O 'Spirit' saiu para Cabo Verde (Mindelo) logo pela manhã, depois de passar a noite na pontinha. Estava previsto ficar em fundeadouro até ao início da tarde, realizando embarques e desembarques através de baleeiras, mas o capitão decidiu antecipar a partida.

