Um arranha-céus na Chechénia foi atingido por ataque de drone ucraniano

O dirigente checheno Ramzan Kadyrov disse hoje que um arranha-céus em Grozny, a capital da Chechénia, tinha sido atacado por um drone ucraniano, mas garantiu que não causou vítimas.

Desde o início da ofensiva do Kremlin contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Chechénia, tal como outras regiões russas situadas a centenas de quilómetros da frente ucraniana, foi repetidamente alvo de ataques com drones.

"Este tipo de atos não é mais do que uma tentativa de amedrontar a população civil e criar a ilusão de pressão" da Ucrânia sobre a Rússia, denunciou Ramzan Kadyrov numa mensagem no Telegram.

"O mais importante para nós é que ninguém ficou ferido", acrescentou, acusando Kiev de "compensar a sua fraqueza realizando ataques em infraestruturas civis".

Na manhã de hoje, o meio de comunicação Vesti, ligado ao principal grupo de audiovisual público russo, tinha relatado no Telegram que o complexo "Grozny-City", composto por vários grandes edifícios, tinha "provavelmente sofrido um ataque de drones ucranianos", sem especificar se houve vítimas.

A Vesti publicou um vídeo que mostrava uma imponente torre de vidro cujas janelas foram destruídas em vários andares e de onde saía fumo negro e chamas.

No Telegram, a agência de aviação civil russa anunciou também hoje de manhã ter decidido, durante cerca de três horas, restrições relativamente a partidas e chegadas no aeroporto de Grozny "para garantir a segurança dos voos", uma medida frequente durante os ataques de drones.

Por seu lado, a Ucrânia não comentou até agora este incidente, nem reivindicou qualquer ataque à Chechénia.

Em resposta aos bombardeamentos russos massivos que assolam e devastam o seu território, o exército ucraniano realiza regularmente ataques com drones na Rússia, visando principalmente infraestruturas militares e energéticas.