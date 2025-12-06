Chuva forte e possíveis avisos para a Madeira

O delegado regional do IPMA na Madeira, Ricardo Tavares, adiantou que os próximos dias serão marcados por céu muito nublado e possibilidade de precipitação fraca, acompanhados de vento fraco a moderado do quadrante sul.

A situação agrava-se a partir da manhã de terça-feira, dia 8, quando se prevê aumento significativo da intensidade do vento, que deverá tornar-se moderado a forte de sudoeste, com rajadas até 60 km/h nos extremos leste e oeste da Madeira e até 75 km/h nas terras altas. No dia 10, o vento deverá rodar para o quadrante norte e perder intensidade.

Segundo Ricardo Tavares, a quarta-feira, dia 9, será particularmente crítica: “Prevêem-se períodos de chuva, por vezes forte a partir do início da tarde, passando depois a regime de aguaceiros, mais frequentes e intensos nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira, já no início de dia 10.”

Agitação marítima também vai aumentar

Na costa norte e em Porto Santo, as ondas de noroeste deverão variar entre 3 a 3,5 metros, descendo temporariamente no domingo para 2 a 2,5 metros. Contudo, a partir do final da manhã de segunda-feira, dia 8, a agitação marítima aumentará para 3,5 a 4 metros, descendo gradualmente ao longo de terça-feira.

Na costa sul, as ondas de oeste/sudoeste deverão começar entre 1 a 1,5 metros, aumentando no dia 8 para 1,5 a 2,5 metros e chegando aos 2,5 a 3,5 metros na parte mais ocidental da ilha. A diminuição começará no final de terça-feira.

Possibilidade de avisos

Com base na informação disponível, o delegado do IPMA admite que “não é de excluir a possibilidade de emissão de aviso de precipitação no dia 9 a partir da tarde, em especial para a vertente sul, terras altas da ilha da Madeira e Porto Santo”, assim como avisos de agitação marítima para a costa norte e Porto Santo para segunda e terça-feira.