Canadá e Bósnia-Herzegovina empatam a uma bola

O Canadá, coanfitrião do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, resgatou hoje um empate 1-1 diante da Bósnia-Herzegovina, no primeiro jogo da jornada inaugural do Grupo B, disputado em Toronto.

Os bósnios, que contaram com o benfiquista Dedic entre os titulares, adiantaram-se no BMO Field aos 21 minutos, por intermédio de Jovo Lukic, mas o avançado Cyle Larin repôs a igualdade para os canadianos, aos 78.

As duas formações somam um ponto no Grupo B, sendo que no sábado se realiza o outro encontro da primeira ronda, entre Qatar e Suíça, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), em Santa Clara, nos Estados Unidos.