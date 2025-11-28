Luz, música e adrenalina no Cais 8

O Luna Park abriu esta sexta-feira no Cais 8 para uma temporada que se prolonga até 11 de Janeiro — 45 dias consecutivos de diversões, luzes, música e aromas de feira que já fazem parte do imaginário natalício madeirense.

O parque abriu pouco depois das 15 horas, já com dezenas de visitantes a aguardar o sinal de partida. O arranque foi morno, tal como a tarde — sol tímido — mas rapidamente ganhou ritmo, com centenas de pessoas a ocupar o recinto. A expectativa concentrava-se sobretudo nos equipamentos que elevam os visitantes às alturas, que só entrariam em funcionamento ao entardecer. Muitos estudantes procuravam experimentar a grande novidade, o ‘Booster Maxxx’, que leva os amantes da adrenalina a 45 metros de altura e gira em velocidades que fazem o coração disparar. Porém, o equipamento só deverá começar a operar ao início da noite, levando muitos a optar por outras diversões disponíveis.

Rúben Alves, vendedor numa das bancas de bolo do caco, acredita num bom ano:

“Espero que este ano seja o melhor de sempre. Como veio uma novidade nova, esperamos que venha mais pessoal cá abaixo.”

Trabalha no Luna Park há três ou quatro anos e garante que o Cais 8 é a melhor localização: “Dá muito mais esperança aqui do que lá para cima, no Aeroporto ou na Praia Formosa.” Realça ainda a importância do estacionamento e lembra que o tempo é decisivo: “Se estiver bom tempo, é meio caminho andado.”

Luna Park abre no Funchal Diversões e adrenalina até 11 de Janeiro na frente-mar

Também Manuel Baeta, natural da Calheta e emigrante há décadas — 40 anos na África do Sul e os últimos 25 nos Estados Unidos —, aproveitou a visita à ilha para regressar ao ambiente de feira. Acompanhado da mulher, do filho, da nora e dos netos, disse que a prioridade era deixar os mais novos aproveitar as diversões adequadas à idade, “longe da loucura” dos equipamentos radicais.

Entre os primeiros a entrar no recinto esteve Carlos (nome fictício), aluno do secundário no Funchal. Admitiu ter faltado às aulas para não perder a estreia do Luna Park. Sonhava começar no Booster, mas acabou por optar primeiro pela velocidade do Snow Dance.

Ao longo da tarde, o espaço foi-se enchendo sobretudo de jovens estudantes, famílias e turistas que, ao passearem pela baixa, se deixaram atrair pela música e pela curiosidade do primeiro dia.