De pé, por entre empurrões e cotoveladas. Assim se viaja de autocarro na Madeira

O DIÁRIO deste domingo, 7 de Dezembro, destaca as queixas sobre os transportes públicos interurbanos.

"À pinha e atrasados" é o título da manchete da edição impressa de hoje, na qual retratamos um quotidiano feito de curvas apertadas, atrasos e autocarros lotados, que milhares de passageiros da Madeira enfrentam diariamente para conseguir chegar ao Funchal, onde estão centralizados a maior parte dos empregos e as instituições de ensino superior.

Apesar de uma frota renovada e de um sistema reformulado, a nova rede Siga esbarra em problemas antigos — falta de motoristas, carreiras cheias, passageiros deixados para trás e horários que falham sem aviso. Entre idosos que viajam de graça, trabalhadores que lutam para chegar a horas e um sistema que admite falhas mas não revela números, esta é a história real de um transporte público que ainda não consegue acompanhar o ritmo da vida de quem dele depende.

Temos de trabalhar. Mesmo que vá de pé, tenho de chegar a tempo Maria Perestrelo