Dinarte Nóbrega festeja oitavo título regional de rampas

Dinarte Nóbrega é o vencedor do Troféu Regional de Rampas AMAK 2025, conquistando o seu oitavo título da especialidade.

Apesar de ainda faltar disputar a quarta e última subida da Rampa do Paul do Mar, o piloto do kartcross LBS Motor Club RX01 já garantiu a classificação na prova e, com isso, os pontos necessários a confirmar a vitória no troféu.

Nesta altura, com três subidas realizadas, André Silva (BRC Evo 05) lidera com 7 minutos, 4 segundos e 8 décimos, dispondo de uma vantagem de 3,8 segundos sobre Dinarte Nóbrega, enquanto Gregório Faria (AG AG 1000) é terceiro, a 7,9 da liderança.

A quarta subida de prova está agendada para as 17h30.