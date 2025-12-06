Fogo destrói barraca de Natal na Praça da Restauração

Uma barraca da feira de Natal, que decorre na Avenida Arriaga e na Praça da Restauração, pegou fogo este início de noite, numa situação que gerou forte aparato.

Os Bombeiros foram mobilizados para o local, onde uma das casas com texto de palha ardia. Comerciantes das barraquinhas fizeram o primeiro apoio, até à chegada dos bombeiros.

O incêndio ter-se-á dado numa placa de indução de calor, onde se confeccionam bolos do caco, tendo depois propagado para o tecto feito de palha.

O vídeo é demonstrativo do trabalho e do aparato no local, mais precisamente na Praça da Restauração.