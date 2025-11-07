Arte invade as ruas do Funchal a partir de hoje

Arranca hoje a VII edição do Madeira Street Arts Festival, um evento que dá espaço às artes de rua e circenses, e que envolve dezenas de artistas da Região, mas também nacionais e internacionais.

Esta sexta-feira são as ruas do centro da cidade do Funchal que se transformam num palco e numa grande galeria ao ar livre. As iniciativas na capital prolongam-se pelo dia de amanhã. Entre as 10 e as 22 horas, vários grupos ou artistas individuais vão mostrar a sua arte, entre palhaços, malabaristas, dançarinos, estátuas vivas e muito mais, desde a Praça do Povo à Avenida Arriaga (desde a Placa Central ao Largo da Sé), passando pela Rua dr. Fernão de Ornelas até ao Mercado dos Lavradores, sem esquecer o Teatro Municipal Baltazar Dias. Haverá, igualmente, espectáculos itinerantes nestes e noutros locais, como na Marina do Funchal ou no Largo do Chafariz, mas também no Monte.

Amanhã, as iniciativas estendem-se à marginal da Calheta, onde, durante dois dias, o palco vai confundir-se com o areal, dando espaço à actuação de vários artistas.

Para amanhã está, também, agendada a ‘Madeira Street Battle’, a ter lugar na Praça do Povo, a partir das 16 horas. Uma competição de breakdance irá contar com o desempenho de vários artistas, não só regionais, mas também vindos do exterior.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 7 de Novembro.

Agenda

09h00 - 1.º Seminário Segurança Contra Incêndio em Edifícios – ‘O impacto das emergências em Unidades de Saúde Psiquiátrica’, no auditório S. Bento Menni, no Instituto de São João de Deus.

10h00 - ‘Conferências da Autonomia’, com o tema ‘Modelo Financeiro’, com a presença de Carlos Tavares e Fernando Medina, tendo como moderador Paulo Fontes. Acontece no auditório da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas.

11h00 - inauguração da ‘Fazenda Sá’, na Nazaré.

15h00 - Rubina Leal participa, enquanto moderadora, na mesa redonda ‘Ouvir não basta: O desafio de escutar as crianças’, no âmbito do VIII Congresso (Inter)Nacional e II Fórum da CPLP da Federação Nacional de Mediação de Conflito, no auditório da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, em Lisboa.

16h30 - conferência TEDx Madeira, com o tema ‘Let’s start’. Serão oradores Bruna Pires e Leandro Gonçalves. Acontece no Madeira Tecnopolo.

18h00 – recital de piano a quatro mãos, no âmbito do 10.ª edição Madeira Piano Fest 2025, com Anna-Marie e Danijel Gašparović (Croácia), no Teatro Municipal Baltazar Dias.

18h00 - inauguração da primeira Exposição Ornitológica Regional CCOM – Madeira 2025, no Parque Desportivo de Água de Pena (debaixo do Aeroporto Internacional da Madeira).

19h00 - Marítimo - FC Porto da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo.

20h00 - comédia ‘Aululária (A Comédia da Panela)’, de Plauto, uma sátira intemporal sobre a avareza e as loucuras humanas, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

20h00 - abertura oficial da 3.ª Edição do Festival do Petisco, que acontece, entre 7 e 9 de Novembro, na freguesia Água de Pena.

20h00 - Duo Sandra & Ricardo apresentam álbum ‘Saudade’, no auditório da RTP Madeira.

20h30 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, no âmbito do ciclo ‘Concertos de Alunos’, problema um novo espectáculo no Salão Nobre do Conservatório.

21h30 - espetáculo ‘Como é que chegámos aqui?', com Emanuel Moura e David Antunes, no Centro de Congressos da Madeira.

22h30 - Rali do Porto Santo.

Efemérides

1831 - O comércio de escravos é proibido no Brasil.

1917 - Revolução de Outubro. O partido Bolchevique, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Lenin, toma o poder na Rússia, derrubando o governo de Alexander Kerenski.

1972 - A Alemanha Federal e a República Democrática Alemã anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas, após 23 anos de separação.

1975 - O centro emissor da emissora católica portuguesa Rádio Renascença, em Lisboa, é destruído por uma bomba.

Foto: FMSMB, Fundo Inácio Ludger

1983 - O inventor português José Coelho dos Santos recebe a medalha de ouro da Feira de Nuremberga, pela criação de um tijolo especial para a construção civil.

1994 - Pela primeira vez entram mulheres na Guarda Nacional Republicana, no Curso de Formação de Praças que vão exercer funções de caráter administrativo.

1995 - O escritor José Saramago recebe o Prémio Camões.

2007 - Uma equipa de mais de 30 cirurgiões indianos, liderada pelo cirurgião ortopédico Patil, opera no hospital de Bangalore no centro-sul da Índia, com êxito, uma menina indiana de 2 anos que nasceu com quatro braços e quatro pernas.

2015 - O Presidente da China, Xi Jinping, e o Presidente de Taiwan, Ma Ying-Jeou, dão um aperto de mão histórico em Singapura, no arranque da primeira cimeira desde a separação da China continental e de Taiwan, há 66 anos, após uma guerra civil.

Foto AFP

2020 - O Governo aprova as medidas para o novo estado de emergência, que preveem o recolher obrigatório noturno durante a semana e circulação limitada e encerramento do comércio aos fins de semana e feriados, a partir das 13:00, nos concelhos de maior risco de contágio, a partir do dia 09 e até 23 de novembro.

2023 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que apresentou a sua demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. O Presidente da República aceita a demissão do primeiro-ministro e convoca os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado.

Manoel de Barros, poeta brasileiro., Foto: DR/Marlene Bergamo/Folhapress

Pensamento do dia