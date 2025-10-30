 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Agressão na Rua das Fontes mobiliza bombeiros

Foto Arquivo/Aspress
Foto Arquivo/Aspress

Um homem na casa dos 30 anos foi vítima de agressão esta madrugada numa das ruas conhecidas pela animação nocturna do Funchal.

Na Rua das Fontes, conhecida também por problemas de violência nocturna, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e, seguramente, a PSP, foram chamados pelas 2h30 desta última noite, para acudir a uma vítima de agressão.

O indivíduo foi assistido e encaminhado para as urgências do Hospital.

