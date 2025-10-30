Machico acolhe primeira exposição regional de ornitologia

O Clube de Criadores de Ornitologia da Madeira (CCOM) anunciou a realização da primeira Exposição Ornitológica Regional CCOM — Madeira 2025, que acontece entre os dias 7 e 9 de Novembro de 2025, no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico.

De entrada gratuita, o evento tem como objectivo promover a ornitologia na Região, valorizar o trabalho dos criadores locais e sensibilizar o público para a importância da preservação das aves e da biodiversidade.

A exposição contará com uma grande variedade de aves ornamentais, exóticas e canoras, avaliadas por juízes especializados, além de actividades complementares destinadas a todas as idades, que prometem atrair famílias, curiosos e entusiastas da avicultura.

A inauguração oficial está marcada para o dia 7 de Novembro, às 18 horas, e contará com a presença de criadores, representantes de entidades locais e outros convidados.

Horário de funcionamento da exposição