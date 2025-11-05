Intervenção em prédio encerra Rua da Ponte Nova

O passeio e a faixa de rodagem da Rua da Ponte Nova, no troço entre a Calçada da Encarnação e a Rua 31 de Janeiro, encontram-se encerrados na sequência dos trabalhos realizados após a queda do beiral de um prédio que colocou em risco a segurança dos transeuntes no dia de ontem.

Esta manhã os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com um veículo escada com 24 metros, para apoiar os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal que se encontram a retirar as partes soltas do beiral, de forma a evitar possíveis incidentes.

Tal como o DIÁRIO noticiou, na manhã de ontem parte do beiral soltou-se e caiu para a via pública. Não houve registo de feridos, mas o espaço foi sinalizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, visto tratar-se de uma zona onde diariamente circulam centenas de pessoas.