Estrangeira dada como desaparecida na Madeira viajou para outro país

A mulher estrangeira com cerca de 30 anos que tinha sido dado como desaparecida na ilha da Madeira viajou para outro país.

Segundo o DIÁRIO apurou junto de fontes oficiais, a mulher deixou o carro do trabalho no Aeroporto da Madeira e viajou para o estrangeiro.

Deixou ainda na Região o telemóvel do trabalho, mas levou consigo o pessoal e alguns bens essenciais.

Sabe-se que a alemã está bem de saúde e “viajou de livre e espontânea vontade, não se tendo ausentado de forma forçada”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a mulher trabalhada numa agência de viagens e não compareceu ao local de trabalho desde domingo. A sua ausência foi notada por amigos que deram o alerta à Polícia de Segurança Pública.

O caso passou depois para a alçada da Polícia Judiciária que apurou os factos.