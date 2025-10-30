Dois antigos ministros participam nas 'Conferências da Autonomia' no dia 7 de Novembro

Os antigos ministros Carlos Tavares e Fernando Medina são os oradores convidados da sessão alusiva ao 'Modelo Financeiro' das Conferências da Autonomia, que vai realizar-se na próxima sexta-feira, dia 7 de Novembro, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

A iniciativa da Estrutura de Missão que foi constituída para promover e organizar as comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da Madeira arranca às 10 horas e contará com a presença do ex-secretário regional das Finanças, Paulo Fontes, que será o moderador do debate.

Fernando Medina, que é licenciado pela Faculdade de Economia do Porto e Mestre em Sociologia Económica pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, foi Ministro das Finanças entre 2022 e 2024 no Governo liderado por António Costa.

Carlos Tavares, que é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, foi Ministro da Economia do XV Governo Constitucional, entre 2002 e 2004, no governo liderado por Durão Barroso, tendo sido também Secretário de Estado do Tesouro no XI Governo Constitucional entre 1989 e 1991.