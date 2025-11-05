 DNOTICIAS.PT
PJ investiga desaparecimento de estrangeira na Madeira

A Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento da estrangeira que está incontactável deste domingo na ilha da Madeira.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a mulher, de nacionalidade alemã, trabalha para uma agência de viagens e, segundo amigos, ninguém sabe do seu paradeiro desde o último.

A estrangeira não compareceu ao trabalho, não atende o telemóvel, e deixou os seus pertences no hotel onde estaria hospedada, no Caniço de Baixo.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

