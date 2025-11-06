Rali Porto Santo vai amanhã para a estrada com 44 inscritos

A oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira vai para a estrada já amanhã. Com oito classificativas, disputadas ao longo de dois dias, o Rali Porto Santo conta com 44 duplas inscritas.

Conforme refere a organização num comunicado enviado às redacções, numa altura em que o título absoluto já está atribuído, "a prova da Ilha Dourada permitirá que os principais intervenientes corram libertos de qualquer pressão de obtenção de resultados e lutem sem limitações pela vitória".

Entre os pilotos incritos para esta priva, o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, destaca Miguel Nunes e Miguel Caires que, como referem na mesma nota, "dispõem dos sempre muito eficientes Skoda Fabia RS Rally2", não esquecendo João Silva, que "tudo fará para conquistar o primeiro triunfo madeirense para o Toyota GR Yaris Rally2 que tripula".

Referência, também, para Rui Jorge Fernandes e Artur Quintal, ambos dispondo de menos atuais Skoda Fabia Rally2 Evo; António Dias regressa com o seu VW Polo GTi R5 e promete voltar a dar espetáculo; e José Jarimba, com Toyota Starlet, Cláudio Nóbrega, em Datsun 1200, e Miguel Gouveia, com um BMW E36, David Ferreira, num BMW E30 e João Martins, num Ford Escort Mk I, também prometem enuriasmar o público. Os Porsche de Paulo Mendes, de Filipe Freitas e de Américo Gouveia, bem como do continental José Carlos Almeida, que se estreia no arquipélago, merecem também uma nota.

"Neste rali que marca o regresso à competição de Filipe Pires e do seu Mitsubishi Lancer Evo X, no domínio das viaturas de tração dianteira a competitividade também deverá estar na ordem do dia pois na Ilha Dourada será decidido o título de 2025", complementa o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, para incluir, na lista de referências, Vasco Diogo Silva, em Renault Clio Rally4, que "defende a liderança do campeonato face a Sandro Teixeira, com um Peugeot 208 Rally4". Nesta categoria, este último modelo será também utilizado Nuno Figueira enquanto Carlos Ferreira tripula o Opel Corsa Rally4 estreado há um ano neste rali. Em evidência deverão estar, igualmente, Nuno Ferreira, com Renault Clio R3T, e Hugo Rodrigues, em Renault Clio R3.