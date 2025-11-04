 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Motociclista ferido em colisão na Rua 31 de Janeiro

Trânsito encontra-se bastante congestionado naquela zona da cidade

None

Um motociclista ficou ferido, há instantes, na sequência de uma colisão entre três viaturas na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.

Segundo testemunhas no local, a mota em que seguia o condutor e uma mulher terá embatido em duas viaturas. Apenas o motociclista, de 25 anos, ficou ferido, sendo que o seu estado inspira alguns cuidados.

No local já se encontram os Bombeiros Voluntários Madeirenses a prestar socorro às vítimas, tendo também sido accionada a equipa médica da EMIR.

De salientar que o trânsito naquela zona da cidade encontra-se bastante congestionado em ambos os sentidos.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo