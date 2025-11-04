Motociclista ferido em colisão na Rua 31 de Janeiro

Um motociclista ficou ferido, há instantes, na sequência de uma colisão entre três viaturas na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.

Segundo testemunhas no local, a mota em que seguia o condutor e uma mulher terá embatido em duas viaturas. Apenas o motociclista, de 25 anos, ficou ferido, sendo que o seu estado inspira alguns cuidados.

Foto DR

No local já se encontram os Bombeiros Voluntários Madeirenses a prestar socorro às vítimas, tendo também sido accionada a equipa médica da EMIR.

De salientar que o trânsito naquela zona da cidade encontra-se bastante congestionado em ambos os sentidos.