Cristiano Ronaldo e a coisa mais cara que comprou: “Comprei um avião porque não sou normal”

Cristiano Ronaldo voltou a ser entrevistado pelo jornalista inglês Piers Morgan, o mesmo com quem falou quando deixou o Manchester United, em Janeiro de 2023.

Naquela que é considerada a entrevista mais intimista do craque madeirense, CR7 abordou, na primeira parte da entrevista, vários temas.

-Coisa mais cara que já compraste?:

"Um avião. Tenho o meu avião há 13 anos, mas mudei-o há um ano, para um melhor agora. O dinheiro dá oportunidades para ter coisas materiais, o que é bom, mas estou num momento da minha vida em que não quero saber mais disso. Quero viver o meu próximo capítulo sem custos. Quando tinha 20/30 anos, gostava de carros. Não tenho agora essa paixão. Comprei um avião porque não sou normal, não posso estar nos aeroportos. Mas não procuro mais isso. Depois dos 40, começas a viver a vida.... “

Tornas-te bilionário..

“Já sou bilionário há uns anos. Com 39... Não sei precisar, mas tens de cuidar das tuas coisas, é normal. Tenho pessoas ao meu lado que me ajudam a fazer as melhores coisas em várias áreas. Em termos financeiros, tenho alguém com quem falo todos os dias. E tenho controlo. É a minha vida e o meu dinheiro.”

Quantos carros tens?

"Não sei, não conto. Não quero ser humilde. É um facto. Talvez tenha 40. Mas não sei. "

Qual é o teu favorito?

"Adoro os bugattis. Tenho uns quantos. "

Algumas vez conduziste esses carros?

“Nunca conduzo. Estive uma semana em Madrid e nem fui à garagem ver os carros. Os carros já não são uma paixão. Não conduzo muito na Arábia Saudita porque treinamos à tarde e o trânsito é terrível. Ontem, recebemos um carro novo e voltei para casa com o meu novo BMW.”

Tens uma ideia de quando te vais reformar?

"Em breve. Acho que vou estar preparado. Vai ser difícil, vou chorar. Choro com muita facilidade. Sou honesto. Vai ser muito difícil, mas preparo o meu futuro desde os 25. Acho que vou ser capaz de lidar com essa pressão. "

O que é que pode haver fora de futebol que o possa substituir?

"Nada. Nada vai ser comparado à adrenalina de marcar um golo. Mas tudo tem um fim. Acho que vou estar preparado. Vou ter mais tempo para mim e para a minha família. Quero acompanhar os meus filhos, o Cristianinho está num momento em que faz coisas estúpidas, o que é normal. Quero ser uma pessoa mais presente e ter os hobbies. Gosto de padel. Quero aprender mais sobre as minhas empresas."

Qual é a coisa fora do futebol em que estás mais envolvido?

"Youtube. A imagem está sempre lá. Sou uma pessoa desafiadora em alguns negócios em que as pessoas nem imaginam. Quero sempre aprender para ter alguma mais maturidade. "