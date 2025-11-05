Estrangeira desaparecida na Madeira

Há mais uma estrangeira desaparecida na ilha da Madeira. A mulher, de nacionalidade alemã, trabalha para uma agência de viagens e, segundo amigos, ninguém sabe do seu paradeiro desde domingo, pois não compareceu ao trabalho.

Segundo uma amiga, a estrangeira estava hospedada num hotel no Caniço de Baixo. O seu veículo é um Fiat 500, de cor branca.

A Polícia de Segurança Pública já tem conhecimento do caso e está a desenvolver diligências iniciais no sentido de perceber o tipo de desaparecimento, a zona onde foi vista pela última vez e outros pormenores que ajudem na investigação.