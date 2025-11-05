Água de Pena acolhe terceira edição do Festival do Petisco

A freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, vai receber, entre os dias 7 e 9 de Novembro, a terceira edição do Festival do Petisco. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Machico, pretende celebrar a gastronomia regional e dinamizar a vida cultural da localidade, juntando sabores típicos madeirenses e música ao vivo.

O evento contará com a actuação de vários artistas e grupos locais, destacando-se o concerto do artista nacional Saúl, que sobe ao palco na noite de abertura, a 7 de Novembro, pelas 22h30.

Ao longo dos três dias de festa, o público poderá assistir a espectáculos de tunas, bandas e grupos folclóricos, num ambiente de convívio e animação, que pretende valorizar a tradição dos petiscos regionais e o espírito comunitário de Água de Pena.