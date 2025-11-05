3.908 passageiros e 1.831 tripulantes passam hoje pelo Porto do Funchal
Um total de 3.908 passageiros e 1.831 tripulantes passam esta quarta-feira, 5 de Novembro, pelo Porto do Funchal, que, como já noticiou o DIÁRIO, conta com casa cheia, com as escalas dos navios de cruzeiro Norwegian Sky e Celebrity Constellation.
Três navios fazem casa cheia no porto do Funchal
Hoje o Porto do Funchal volta a apresentar-se com casa cheia, nomeadamente com três grandes navios de cruzeiro a ocuparem, respectivamente o cais norte, o cais 2 e 3, o primeiro com 260 metros de extensão, o segundo com 425 metros e o terceiro com 347 metros, albergam o 'Silver Dawn', o 'Norwegian Sky' e o 'Celebrity Constellation'.
Em nota emitida, a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira revela que o Sky foi o primeiro a entrar no Porto do Funchal, com 2.799 pessoas a bordo (1.920 passageiros e 879 tripulantes). Chegou de Lisboa, e prossegue a viagem às 16 horas com destino a Santa cruz de Tenerife.
O navio, que está a ser agenciado pela JFM Shipping, é comandado pelo croata Luksa Stanisic, e está a realizar um cruzeiro de nove dias com início e fim em Lisboa. O Funchal é a primeira escala, e depois de Santa Cruz de Tenerife segue-se Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Agadir, Casablanca (ambas em Marrocos), Cádis (em Espanha) e finalmente Lisboa.
Com 26 anos de serviço, o Sky é um produto dos estaleiros alemãs de Bremer Vulkan, custando na altura perto de 300 milhões de euros. Já foi remodelado várias vezes, a última das quais este ano.
Já o Celebrity Constellation chegou pelas sete horas proveniente de Málaga, com 1.988 passageiros e 952 tripulantes a bordo, para uma escala, agenciada pela JFM Shipping, de 10 horas.
O navio, que tem o italiano Vittorio Cantu no comando, parte às 17 horas em direção a Kinsg Wharf, nas Bermudas. Está a realizar uma viagem de 16 dfias, que começou a 31 de outubro em Roma, e já passou por Cartagena e Málaga antes de chegar ao Funchal. Depois de Kings Wharf, viagem para as Bahamas terminando a viagem de reposicionamento na Florida, no dia 16 de novembro. O Constellation foi construído em 2002 na França, estaleiros Chantiers de l’Atlantique, e é operado pela Celebrity Cruises. Uma marca da Royal Caribbean.
Ambos vão ter a companhia do Silver Dawn, que chegou na véspera e passou a noite no Cais 6, com 476 passageiros e 419 tripulantes. Parte às 19 horas, em direção a Las Palmas de Gran Canaria. Está num cruzeiro de 24 dias que começou em Southampton (Reino Unido) e já passou Sain-Malo e Bordéus (França), Bilbao, Gijon e Vigo (Espanha) e Leixões antes de chegar à Madeira. Até ao final, vai visitar os portos de Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote e Cádis, antes de terminar esta viagem de 24 dias, em Lisboa, no dia 14 de novembro. Pertence à frota da Silver Cruises, e é uma construção dos estaleiros italianos de Fincantieri.