Festival de Artes Eurico Martins realiza-se a 9 de Novembro

A Orquestra de Bandolins da Madeira organiza, a 9 de Novembro, o Festival de Artes Eurico Martins, que conta com a produção do Recreio Musical União da Mocidade. O evento decorre no Centro de Congressos da Madeira.

A programação arranca pelas 15 horas com uma masterclass de Construção de Cordofones, com a participação de Henrique Rodrigues e Leonardo Afonso. Já pelas 16 horas, a masterclass estará a cargo de Pedro Macedo Camacho, dedicada à composição musical, com o tema 'Entonação na escrita e no concerto'.

Para as 18 horas está agendado o concerto final de Estágio de Orquestra, que contará com a participação especial do tenor Carlos Guilherme.