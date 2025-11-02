Madeira com abertas a partir do final da manhã

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira, 3 de Novembro, será marcada por períodos de céu muito nublado, que tenderá a diminuir de nebulosidade a partir da manhã.

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, do quadrante Sul, tornando-se por vezes forte nas terras altas e no extremo Leste da ilha. Prevê-se ainda uma pequena subida de temperatura, especialmente nas zonas mais elevadas. A máxima será de 24 graus no Funchal e 19 graus de mínima. No Porto Santo, a máxima será de 24 graus e a mínima de 20 graus.

Na região do Funchal, o céu deverá apresentar-se geralmente pouco nublado e o vento será fraco, inferior a 15 km/h, proporcionando um ambiente calmo e agradável ao longo do dia.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste, com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa Sul se esperam ondas de Sudoeste com cerca de 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22 a 23 graus celsius.