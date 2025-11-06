Está a circular nas redes sociais, nomeadamente em vários grupos de WhatsApp, um vídeo de atentado ao pudor na noite madeirense.

O vídeo mostra um homem nu a exibir-se na via pública, na Rua das Fontes, no Funchal, o que culminou com um episódio de violência, visto que o indivíduo foi agredido por outro homem que o pontapeou e terá obrigado o mesmo a vestir os calções.

Não foi possível apurar a data em que isto aconteceu, mas o vídeo já conta com centenas de partilhas.

Desconhecemos se a Polícia de Segurança Pública foi chamada a intervir.

O DIÁRIO aptou por editar e desfocar o vídeo para salvaguardar a identidade dos envolvidos.