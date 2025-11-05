Morreu Dulce Veloza directora Regional de Orçamento e Tesouro

A Presidência do Governo Regional da Madeira comunicou esta quarta-feira, 5 de Novembro, "com profundo pesar" o falecimento de Dulce Feliciana Alves Faria Veloza, directora Regional de orçamento e Tesouro.

Em nota emitida, o Executivo Madeirense dá nota que Dulce Veloza, licenciada em Economia, ingressou na Administração Pública Regional da Região Autónoma da Madeira em Novembro de 1990. Ao longo de quase 35 anos de carreira, "desempenhou com dedicação e excelência diversas funções de grande relevância e responsabilidade".

Exerceu, entre outros, os cargos de subdirectora da Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade e, posteriormente, da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro. Em 2020, foi nomeada directora Regional do Orçamento e Tesouro, função que desempenhou "com reconhecido mérito até à data do seu falecimento".

A Dra. Dulce Veloza será sempre recordada pela sua excecional capacidade de trabalho, profissionalismo e dedicação à causa pública, pautando a sua atuação por um profundo sentido de responsabilidade e rigor. A sua integridade, dinamismo e incansável empenho na gestão financeira da Região deixam uma marca importante na memória de todos quantos com ela privaram e na história da nossa Administração Regional. Recordamo-la, igualmente, pelas suas qualidades humanas, espírito de colaboração e lealdade institucional, que sempre nortearam a sua relação com colegas, equipas e parceiros. Governo Regional da Madeira

"Ao longo de uma vida profissional exemplar, distinguiu-se pelo elevado sentido ético, pela dedicação ao serviço público e pela constante entrega às causas da Região Autónoma da Madeira", pode ler-se na nota do Governo Regional.

Neste momento de dor, o Governo Regional endereça à família e amigos de Dulce Faria Veloza as mais sentidas condolências.