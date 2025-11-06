Supremo Tribunal confirma pena de prisão para o cantor madeirense Rúben Aguiar

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou, nesta quinta-feira, o recurso do cantor Rúben Aguiar no processo em que tinha sido condenado a 6 anos de prisão, pelo atropelamento deliberado de um homem com quem tinha discutido momentos antes numa estação de combustíveis em Alcochete, a 18 de Abril de 2023. A vítima ficou em estado grave e o arguido fugiu do local sem lhe prestar auxílio.

O tribunal de Almada condenou Rúben Aguiar a cinco anos e meio de prisão, pela prática do crime de ofensa à integridade física. Condenou-o ainda a pagar uma indemnização de 40 mil euros e a uma inibição de condução pelo período de um ano.

O cantor recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, que veio a agravar a pena para seis anos de prisão, condenando-o pela prática do crime de tentativa de homicídio. O arguido recorreu depois para o Supremo Tribunal de Justiça, que, agora, manteve o sentido da decisão anterior.

O artista madeirense, de 38 anos, encontra-se em prisão domiciliária, sendo controlado pelo sistema de pulseira electrónica. O tempo que já leva de privação da liberdade será descontado na pena de prisão.

Ontem, Rúben Aguiar publicou nas redes sociais uma foto com os filhos e a seguinte mensagem: “Eu amo os meus filhos e a minha família, só peço a Deus para me ajudar e uma oportunidade de reconstruir a minha vida, reparar o que for possível e seguir em frente como homem e pai responsável”.