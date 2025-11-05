Interrupções e condicionamentos à circulação rodoviária na Rua dos Ferreiros, Rua de São Pedro e Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) alertou que, no âmbito da execução de trabalhos de remoção de equipamentos, sob a responsabilidade da empresa Tecnovia Madeira, será necessário proceder à interrupção do trânsito automóvel na Rua dos Ferreiros, no troço compreendido entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua dos Netos, sábado, 8 de Novembro de 2025, entre as 10 horas e as 12 horas. Como alternativa de circulação rodoviária, recomenda-se a utilização da Rua 5 de Outubro e da Rua dos Netos.

Informa, também, que no sábado, na Rua de São Pedro, devido à realização de trabalhos de abertura de vala, a cargo da Empresa de Eletricidade da Madeira, será necessário proceder à interrupção do trânsito automóvel na Rua de São Pedro, entre as 08h30 e as 17 horas.

Os veículos que circulam na Rua dos Netos serão encaminhados para a Rua das Mercês, em direcção ao Largo Severiano Ferraz.

Já na Estrada Monumental, amanhã, 6 de Novembro, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária na Estrada Monumental, no segmento entre Rotunda João Dantas e a Travessa dos Piornais (antiga fábrica da Ilma), bem como na via mais a Sul da Estrada Monumental, no sentido Câmara de Lombos entre as 13h00 e as 17h00.

Estes condicionamentos à circulação rodoviária, na Estrada Monumental, igualmente por remoção de touças de árvores, acontecerão, nos dias 7, 10, 11 e 12 de Novembro, entre as 8 horas e as 17 horas.

A CMF agradece, desde já, a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.