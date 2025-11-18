Policia Judiciária confirma buscas na TAP

O diretor da Polícia Judiciária confirmou hoje buscas à companhia aérea portuguesa TAP numa investigação liderada pelo Departamento central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

"Estamos a dar todo o apoio e suporte [à investigação], por parte da Instituição, após solicitação do Ministério Público e do DCIAP, em particular", disse o diretor da PJ, Luís Neves.

Segundo vários órgãos de comunicação sociais, a Pj também está a fazer buscas em escritórios de advogados e em causa estão alegados crimes na fase de privatização da companhia.