Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro lamentam ausência de Cristiano Ronaldo

A ausência de Cristiano Ronaldo no jogo de hoje entre Portugal e Arménia – encontro que deu o apuramento de Portugal para o Mundial de 2026 após goleada por 9-1- mereceu muitas críticas dos mais diversos quadrantes.

O capitão de Portugal foi expulso no último jogo com a Irlanda e não esteve no Estádio do Dragão a assistir ao encontro e isso não passou ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Ele é um génio e uma das características dos génios é que têm o seu feitio, são excessivos em tudo. (...) Temos que o respeitar assim. Devemos tanto, tanto, tanto ao que ele fez, que acabamos por perdoar essa maneira de ser do génio. Era mais bonito estar hoje com selecção, mas ele é como é", considerou o chefe de Estado, adiantando que "na altura devida, ele vem.”

Já o primeiro-ministro disse: “Ficava bem estarmos todos, mas estão aqueles que puderam estar."

"Vamos com tudo, Portugal" O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para reagir à qualificação portuguesa para o Mundial de futebol de 2026.