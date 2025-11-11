Polícia Judiciária fez diligências na Empresa de Electricidade da Madeira

Elementos da Polícia Judiciária e do Ministério Público realizaram, esta terça-feira, diligências na Empresa de Electricidade da Madeira, entidade sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

"Confirma-se que a Polícia Judiciária procedeu hoje a diligências na Empresa de Electricidade da Madeira, recolhendo informação situada entre os anos de 2003 e 2016, sobre assunto que se encontra em segredo de Justiça", disse a 'eléctrica' madeirense, em comunicado, após sucessivos pedidos de esclarecimento por parte do DIÁRIO ao longo do dia.

"A EEM, que não é visada, entregou toda a informação necessária e deu todo o apoio solicitado", acrescenta ainda a empresa.