Director da Alfândega do Funchal alvo de buscas pela Judiciária

O director da Alfândega do Funchal foi, hoje, alvo de buscas da Polícia Judiciária e do Ministério Público, por ser suspeito dos crimes de participação económica em negócio e favorecimento pessoal da própria mulher. A notícia é da CNN Portugal, que a avança na edição online.

Segundo este canal, o inspector tributário, João Paulo Matias, a exercer o cargo de director da Alfândega do Funchal há mais de dez anos, deve agora ser suspenso de funções, no âmbito da investigação em curso, por ter atribuído e mantido um subsídio indevido à mulher, que é funcionária tributária “e está na sua dependência”.

Ainda de acordo com a CNN Portugal, a atribuição indevida do subsídio já havia sido objecto de denúncia e até originou um parecer, no sentido de que o mesmo deveria ser retirado. No entanto, João Paulo Matias manteve o subsídio, o que o terá feito incorrer nos crimes por que agoira é investigado.