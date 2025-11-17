Turistas arriscam a vida por uma foto na Madalena do Mar

Dois turistas desafiaram ontem a forte agitação marítima na Ponta do Sol.

Durante a tarde, os dois homens foram até ao cais da Madalena do Mar e pousaram para fotografias, apesar das grandes ondas que galgavam para a zona onde estavam.

Este comportamento foi alvo de diversas críticas por parte de transeuntes. “Venha à ilha da Madeira para se divertir e voltar para casa em segurança. Não venha para cá para este tipo de comportamento arriscado e irresponsável”, pode ler-se num comentário.

Tal como o DIÁRIO noticiou, também no dia de ontem vários banhistas desrespeitaram a sinalética e passaram as barreiras da Praia Formosa num dia de mar agitado.