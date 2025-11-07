Prosseguem as buscas pelo turista desaparecido na Madeira

As buscas pelo turista polaco que desapareceu na Madeira na manhã do último domingo prosseguem esta sexta-feira.

Ainda não há qualquer pista sobre onde possa estar Igor Holewiński, mas as equipas continuam empenhadas no terreno.

Tal como aconteceu no dia de ontem, a Equipa de Busca e Salvamento da Polícia de Segurança Pública já está no local, assim como a Guarda Nacional Republicana, elementos do Serviço Regional de Protecção Civil e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Estava ainda prevista chegar hoje à Região uma equipa privada contratada pela família e amigos do turista, com o objectivo de ajudar a procurá-lo.

O último sinal do telemóvel de Igor foi à entrada do túnel da Levada dos Tornos. Desde então não houve mais nenhum dado que ajudasse as autoridades a tentar localizá-lo.