Encontrado corpo a flutuar ao largo de Câmara de Lobos

O corpo de um homem foi encontrado a flutuar na manhã deste domingo, 16 de Novembro, ao largo de Câmara de Lobos, sendo desconhecidas, para já, as causas que estão na origem desta ocorrência.

Segundo uma nota emitida pela Autoridade Marítima Nacional, foi recebido um alerta pelas 10h55, através de uma embarcação marítimo-turística que seguia nas proximidades. "Foram de imediato activados tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e da Polícia Judiciária."

À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas retiraram a vítima da água e encaminharam a mesma até ao cais do porto do Funchal, onde foi realizado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde.



"Realizadas as diligências da Polícia Judiciaria e contactado o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira", refere nota.



O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

