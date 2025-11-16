Banhistas desrespeitam sinalética e passam 'barreiras' na Praia Formosa

A sinalética e as fitas a interditar os acessos ao mar não foram impeditivas aos banhistas que decidiram 'ir a banhos' esta manhã na Praia Formosa, no Funchal.

Apesar da Capitania do Porto do Funchal ter cancelado os avisos de agitação marítima forte, vento forte e de mau tempo de sinal seis na Madeira, a verdade é que esta praia continua com fitas, assim como com a informação a alertar que a praia não é vigiada.

O bom tempo regressou após uma semana de chuva, trovoada e vento forte. Hoje, a temperatura máxima na Madeira poderá chegar aos 22ºC e a mínima aos 17ºC, o que torna 'apetecível' a ida ao mar.