Diplomatas da Polónia estão a acompanhar buscas na Madeira

O caso do desaparecimento Igor Holewiński nas serras da Madeira tem sido também noticiado nos jornais e rádios da Polónia.

Segundo o ‘Portal Polskiego Radia’, o cônsul da Polônia em Lisboa, Rafał Budyta, afirmou que cinco forças de segurança portuguesas estão envolvidas” na operação e que “diplomatas poloneses mantêm contato constante com a polícia local”.

“A irmã de Holewiński, Olga, disse à imprensa portuguesa que ele saiu sozinho na manhã de domingo, 2 de novembro, provavelmente depois de passar uma noite em São Vicente. Ele pretendia seguir para Pico Ruivo e chegar a Santana. O último sinal de celular foi captado perto da Levada dos Tornos e depois ficou estático por horas”, pode ler-se.