Diplomatas da Polónia estão a acompanhar buscas na Madeira
O caso do desaparecimento Igor Holewiński nas serras da Madeira tem sido também noticiado nos jornais e rádios da Polónia.
Segundo o ‘Portal Polskiego Radia’, o cônsul da Polônia em Lisboa, Rafał Budyta, afirmou que cinco forças de segurança portuguesas estão envolvidas” na operação e que “diplomatas poloneses mantêm contato constante com a polícia local”.
“A irmã de Holewiński, Olga, disse à imprensa portuguesa que ele saiu sozinho na manhã de domingo, 2 de novembro, provavelmente depois de passar uma noite em São Vicente. Ele pretendia seguir para Pico Ruivo e chegar a Santana. O último sinal de celular foi captado perto da Levada dos Tornos e depois ficou estático por horas”, pode ler-se.
Prosseguem as buscas pelo turista desaparecido na Madeira
As buscas pelo turista polaco que desapareceu na Madeira na manhã do último domingo prosseguem esta sexta-feira.
