Equipa de resgate privada inicia buscas por turista na Madeira amanhã

A equipa de resgate privada contratada pelos amigos e familiares do turista polaco que desapareceu nas serras da Madeira na manhã do último domingo vai iniciar as buscas pelo estrangeiro a partir de amanhã.

A irmã do desaparecido confirmou ao DIÁRIO que a equipa vai iniciar as buscar ao amanhecer e deverá estar no terreno até a próxima terça-feira.

Olga Holewiński continua a apelar a quem tenha alguma informação que ajude a localizar o irmão para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública local, pois diz-se desesperada com o sucedido.

Disse ainda que esta equipa não pretende substituir as equipas que já se encontram desde domingo no terreno, mas sim complementar, visto que “toda a ajuda é importante”.

Tal como referiu ao DIÁRIO no dia de ontem, esta equipa “especializada” foi contratada através de um peditório feito nas redes sociais, onde os amigos conseguiram angariar 13.760 euros (58 463 zł).

Até ao momento a Equipa de Busca e Salvamento da PSP que está a coordenar esta operação não encontrou nenhuma pista que leve ao paradeiro de Igor Holewiński.

A PSP, a Guarda Nacional Republicana, elementos do Serviço Regional de Protecção Civil e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) continuam a passar aquela zona a ‘pente fino’. No entanto, são muitos os itinerários que o turista polaco poderá ter seguido. Apesar do último sinal do telemóvel ter sido junto à entrada do túnel da Levada dos Tornos, a informação disponível até ao momento não confirma que o mesmo terá atravessado para o Vale da Ribeira de São Jorge, sendo várias as possibilidades em aberto.

Diplomatas da Polónia estão a acompanhar buscas na Madeira O caso do desaparecimento Igor Holewiński nas serras da Madeira tem sido também noticiado nos jornais e rádios da Polónia.