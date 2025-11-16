“Retirem o busto de Horácio Bento de Gouveia”

João Carlos Abreu, escritor, poeta e ex-político, terminou a sua intervenção na 8.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’, esta tarde no Design Center Nini Andrade Silva, com um desafio directo ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves: pediu a retirada do busto de Horácio Bento de Gouveia do local onde se encontra, considerando que a actual colocação — junto a uma bomba de gasolina e diante de um grande anúncio — é “um insulto à memória de um dos maiores autores madeirenses”. O escritor propôs inclusive que a escultura fosse colocada “na esquina da casa” onde o autor viveu, reforçando que a decisão cabe agora ao município.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente., Foto Rui Silva/ASPRESS

A primeira talk do evento, conduzida com o tom irreverente e provocador habitual do Madeira 7 Talks, juntou João Carlos Abreu e Pedro Teixeira, especialista em missões de observação eleitoral e relações internacionais. Durante a conversa, Abreu revisitou a história do Carnaval da Madeira moderno, descrevendo-o como um “fenómeno sociológico único” que mobilizou famílias inteiras e abriu caminho a outras celebrações, como a Festa da Flor e o Festival do Atlântico.

Pedro Teixeira levou a discussão para o plano internacional, recordando missões em países como Bolívia, Nigéria e Afeganistão. Relatou episódios de risco, incluindo ameaças recebidas na Nigéria, e comentou as profundas transformações no Afeganistão, onde a segurança melhorou, mas a discriminação contra mulheres permanece “uma realidade dramática”.

O momento de apelo à Câmara foi seguido de homenagem ao trabalho cultural de João Carlos Abreu e terminou com a entrada surpresa do cantor Hélder Paulo, que interpretou Grande Amore, música italiana muito apreciada pelo escritor.