Trump confirma venda de caças F-35 à Arábia Saudita

Os Estados Unidos vão vender caças F-35 à Arábia Saudita, confirmou hoje o Presidente Donald Trump, na véspera da visita a Washington de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro do reino do Médio Oriente.

Questionado na Casa Branca sobre a possível venda dos tecnologicamente avançados caças pretendidos por Riade, Trump foi perentório: "Venderemos os F-35", afiançou.

O príncipe herdeiro saudita fará uma visita à Casa Branca focada na obtenção de garantias formais por parte de Trump quanto à proteção militar norte-americana para o reino, além das aquisições militares.

Até agora, a administração republicana mostrava-se reticente quanto à venda dos F-35, que compromete a "vantagem militar qualitativa" de Israel, único país da região que opera os caças e principal destinatário da ajuda norte-americana.

Trump depende atualmente do apoio israelita para o sucesso do seu plano de paz para Gaza, facto que também terá levado à demorada avaliação do pedido de Riade, que se traduzirá num encaixe de milhares de milhões de dólares para a indústria militar norte-americana.

Uma venda semelhante aos Emirados Árabes Unidos foi bloqueada devido à possibilidade de a tecnologia do F-35 ser roubada ou transferida de alguma forma para a China, país que mantém laços estreitos com este país e com a Arábia Saudita, e que rivaliza hoje com Washington em tecnologia militar de ponta.